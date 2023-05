Suning.com ha pubblicato il suo rapporto annuale 2022: secondo le notizie pubblicate IT House, il risultato operativo del gruppo è stato di 71,374 miliardi di yuan, pari a 9,4 miliardi di euro, con un calo rispetto all'anno precedente del 48,62%.



UTILE E PERDITA IN CALO - Sempre secondo il report di IT House, nel 2022 l'utile netto della società attribuibile agli azionisti ha fatto registrare un calo di 3,756 miliardi di yuan (494 milioni di euro), che rappresenta una riduzione di quasi 5 miliardi rispetto allo stesso dato del 2021. Perdita comunque in calo nel bilancio 2022 rispetto al 2021 per Suning.com, la principale società del gruppo Suning di cui Zhang Jindong, patron dell’Inter, è tra i principali azionisti,