Inter, ultimo giorno di Zhang: cosa resta in Italia del prossimo ex-presidente nerazzurro

Getty

si prepara ufficialmente a dare il via all'era. Domani si terrà infatti la nuova Assemblea dei Soci che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione targatoe che porrà fine, definitivamente, all'era Suning, all'era dicome presidente. Oggi è quindi l'ultimo giorno, quello dell'addio, ma come riportato da Repubblica, poco del rampollo cinese rimarrà effettivamente in Italia.Di sicuro non rimarranno né la 500 nerazzurra con tanto di logo interista disegnato sopra che Zhang aveva preso in leasing e con cui faceva la spola fra sede del club, Appiano Gentile e casa. Neanche la casa in realtà rimarrà perché l'appartamento nella lussuosa e discreta via Gabba, fra via Monte Napoleone e il giardino botanico di Brera era presa in affitto.

- Di auto è sempre stato appassionato, ma tutte le Ferrari da collezione acquistate, insieme alla Pagani Huayra BC roadster color nerazzurro (la sua preferita) resteranno parcheggiate in un garage che continua a mantenere in Svizzera. L’ultima apparizione pubblica di Zhang del resto è proprio legata ai motori con la comparsata al GP di Shanghai insieme all'ex team manager Ferrari e oggi CEO della F1 Stefano Domenicali.Rimarrà invece la macchia della sentenza della corte suprema di Hong Kong dell’aprile 2022 e resa valida anche in Italia, per decisione della Corte d’Appello milanese con la China Construction Bank, istituto bancario sovrano a cui va restituito un prestito da 320 milioni.