Sampdoria, Evani: "Io ci credo, con la Salernitana una finale. Poi tutti andranno dove devono"

Anche Albericoè in difficoltà a commentare il 2-2 di Catanzaro. Ennesima partita dalle tante sfaccettature, ennesima chance persa dallaconsiderando la mezz’ora in superiorità numerica. Un pareggio che, a tre giornate dalla fine, pesa eccome sulla classifica. Evani parte dalla delusione per la mancata vittoria: "Occasione buttata via, no... perché ci abbiamo provato.Non ci diamo certo per vinti, e ci dovremo preparare come fosse una finale."

Poi spiega il contesto difficile in cui si è inserito: "Se non ci fossero stati problemi, non saremmo arrivati al quarto allenatore. Ma siamo venuti perchéNel raggiungimento dell'obiettivo. In questi ragazzi. Sappiamo le difficoltà ma cercheremo di sopperire in tutte le maniere per riuscire a fare l'impresa. Perché lo era all'inizio, un'impresa, e lo continua a essere oggi dopo questo pareggio di Catanzaro."Sulla scelta del tridente Coda-Borini-Sibilli e il peso della pressione: "Se vi ricordate l'altra settimana una delle domande principali era il perché non giocassimo da subito con due punte... però non è che aumentando il numero di punte, l'ho già detto, si riesce a creare di più. Purtroppo quando si gioca con l'assillo del risultato, con la preoccupazione di dovere fare punti, di dovere vincere, si trovano maggiormente queste difficoltà. La stessa partita, se noi ci trovassimo in una situazione di tranquillità, probabilmente anche le giocate e gli errori sarebbero stati molti di meno."

Sulla fragilità mentale nei momenti chiave delle partite: "È così dall'inizio dell'anno. Se andiamo a vedere lo score di questa squadraProbabilmente viene la paura di vincere, ci abbassiamo quando non dovremmo farlo. Fino all'1-0 la partita l'abbiamo condotta bene, non gli abbiamo permesso nulla, stavamo bene in campo, riuscivamo a contenerli come dovevamo. Fatto il gol le distanze si allungano, i difensori magari non seguono... permettiamo agli avversari di prendere iniziative in campo."

Infine, una dichiarazione di fiducia nel gruppo nonostante le incognite future: "al di là di chi ci sarà o non ci sarà nella prossima stagione. Io mi fido dei professionisti. Finché sono alla Sampdoria, loro sanno di dovere dare tutto,Però finché indossi questa maglia devi dare il cento per cento."