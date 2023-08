Brutte notizie per l'Arsenal e, di conseguenza per l'Inter. L'attaccante Gabriel Jesus ha infatti saltato l'Emirates Cup in cui i suoi sono scesi in campo contro il Monaco. Per il brasiliano un infortunio al ginocchio, ancora da valutare, che lo mette in dubbio per il Community Shield, la Supercoppa inglese da giocare col Manchester City. Lo stop per lui mette in stand by anche la cessione di Balogun, obiettivo dell'Inter che ora, qualora dovesse trattarsi di un infortunio serio, potrebbe restare in Inghilterra.