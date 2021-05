Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, parla a Radio Marte di Antonio Conte, allenatore dell'Inter: "Conte dice che sono il suo primo maestro? Se l'ha detto mi fa piacere, parliamo di un altro allenatore vincente e che fa calcio, anche se diverso da quello di Guardiola. Trasmette le sue idee e le porta in campo. Se ha preso qualcosa da me, anche poco, per me è motivo di orgoglio".