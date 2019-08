In attesa di novità sui fronti Dzeko e Lukaku, l'Inter lavora ad alcune cessioni in attacco. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi i nerazzurri potrebbero chiudere per gli addi di Colidio (vicino al Leeds di Bielsa) e Puscas, che ha un'offerta del Birmingham. La cessione del romeno potrebbe garantire 10 milioni di euro.