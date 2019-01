Ivan Perisic è a fine corsa, l’Inter sta pensando di liberarsene. L’avventura del croato a Milano sembra finita e il Manchester United – che non ha mai fatto mistero di volerlo – è alla finestra, e non è detto che tutto non possa concretizzarsi già a gennaio. L’idea della società lombarda – scrive Il Corriere della Sera – è di non sostituirlo subito con un giocatore di livello, bensì di occupare numericamente la casella lasciata vuota. Una strategia che porta a un nome per l’estate: Federico Chiesa, la Fiorentina non lo libera subito ma sa quante pretendenti siano sulle sue tracce. La cifra richiesta dai gigliati è superiore ai settanta milioni di euro, non è escluso che nell’affare non possa rientrare il pupillo di Stefano Pioli, ovvero Roberto Gagliardini.