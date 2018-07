Poco meno di una settimana fa era stato Karl Heinz Rummenigge, vecchia gloria interista nonchè AD del Bayern Monaco, ad aprire alla possibilità di lasciar partire Arturo Vidal con destinazione Inter. Allo stato attuale delle cose, il passaggio del centrocampista in nerazzurro sarebbe solo una questione di dettagli, riportano le cronache. La società bavarese avrebbe accettato la proposta dell’Inter, che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. L’affare Inter-Vidal è andato di pari passo anche sulla lavagna delle scommesse. I bookmaker internazionali hanno seguito l’evolversi della situazione e già subito dopo le parole di Rummenigge reputavano probabile il trasferimento di Vidal in nerazzurro, dandolo a 2,00, come seconda opzione, subito dopo la conferma al Bayern, offerta a 1,80. La situazione, alla luce delle ultime notizie, si è praticamente ribaltata: la quota su Vidal all’Inter è andata decisamente al ribasso (segnale, quindi, che l’affare è vicino) passando a 1,45 e di contro è aumentata l’offerta per il centrocampista cileno ancora al Bayern, opzione adesso valutata 2,55.