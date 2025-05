Inter, vittoria al TAS per il caso Joao Mario: niente maxi-risarcimento allo Sporting

Getty Images

Sembra passata ormai una vita, ma c'è stato un periodo nella recente storiain cui Joao Mario Naval da Costa, o più semplicemente, è stato il giocato più pagato della rosa interista. Era il 2016, era l'Inter di Thohir che spese 45 milioni per prendere il centrocampista portoghese dallo Sporting Lisbona senza però ottenere in campo il rendimento sperato. E oggi 9 anni dopo, i due club sono ancora in battaglia legale, non tanto per quel faraonico acquisto, quanto per, in cui il portoghese si svincolò dall'Inter per approdarea parametro zero.ma anche nella serata di ieri,

Negli accordi firmati nel 2016, infatti, Inter e Sporting Lisbona aUna clausola scritta e messa nero su bianco che nel 2021, di fatto,che oggi è sotto contratto col Besiktas in Turchia in prestito proprio dal Benfica. Come? Di fatto Joao Mario(Joao Mario ha aspettato un giorno dallo svincolo per firmare con il Benfica segno che un accordo era già in essere fra club portoghese e giocatore) e per questo ha fatto causa all'Inter prima alla Fifa e poiRisposta negativa, anche in appello, dopo che la FIFA aveva rigettato l'istanza lo scorso 10 luglio 2023.Una vittoria che potrebbe definitivamente scoraggiare lo Sporting Lisbona dal proseguire in un terzo grado di giudizio anche al di fuori della legislatura sportiva.