Quale futuro per Antonio Conte? Il ritorno in Italia di Steven Zhang porterà presto a un nuovo incontro con l'allenatore e secondo la Gazzetta dello Sport il presidente dell'Inter dovrà ascoltare le richieste del tecnico, capire quanto profonda è la frattura con lo staff dirigenziale e poi decidere quale strada imboccare per il futuro. Se le posizioni saranno conciliabili, Zhang dovrà essere garante di una “pace” duratura, senza ricadute future.