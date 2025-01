Redazione Calciomercato

contro l'Empoli. Da buon capitano, l'attaccante argentino si carica la squadra sulle spalle e, segnando un gol da cineteca, sblocca una partita che rischiava di complicarsi più del previsto.A San Siro si respira un'aria meno leggera del solito, forse per effetto del colpaccio del Napoli la sera prima a Bergamo. Il vantaggio e l'ingresso in campo di Thuram stemperano la tensione, ridando sicurezza a tutto l'ambiente.

OCHOOOOOOOO

"Mets-la moi dans l’axe je te la prends comme Rivaldo"



SDM EN PÉTARD



pic.twitter.com/vcTcbNSIwk — Actu Foot (@ActuFoot_) January 19, 2025

Vedere per credere cosa succede dopo il gol:davanti agli altri compagni della panchina che si stavano scaldando con lui a bordocampo. Poco dopoPiù tardi nella notte lo stesso attaccante francese riposta su X il video di una rete segnata dal rapper SDM in una partita di beneficenza giocata ieri a Parigi, che ricorda il suo gol nel derby vinto 5-1 contro il Milan nella scorsa stagione in Serie A.Curiosità: ieri sera l'Inter ha ospitato a San Siro un gruppo K-pop (Ateez), che oggi si esibisce in concerto al Forum di Assago cantando anche il pezzo diffuso prima della gara vinta con l'Empoli (Ice On My Teeth). Tradotto: ghiaccio sui denti. Ecco,del 10 maggio dell'anno scorso. Il francese sale a 13 reti in questo campionato, l'argentino a quota 8:

A furia di ripetere la stessa formula magica da inizio stagione,. Al contrario Conte ne uscirebbe comunque vincitore, a prescindere da come andrà a finire questo campionato.

"Dare fastidio è già qualcosa di più - ha dichiarato Conte sabato sera a Bergamo -, stiamo andando avanti nonostante le difficoltà di infortuni e di mercato che ammazzerebbero un toro". E allora cosa dovrebbe dire. Il quale si dimostra un po' smemorato: mette a confronto le rose dimenticando che l'Inter è in corsa anche nelle coppe nazionali, europee e mondiali; alza la voce dopo presunti torti arbitrali ma sta zitto quando gli errori sono a suo favore; elenca i. Dopo aver citato Totò ("Cca' nisciuno è fesso"), ora Conte incarna benissimo un altro modo di dire napoletano: "Chiagne e fotte".