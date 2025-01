Inzaghi: "L'Inter non si nasconde, vogliamo arrivare in fondo in Champions. Juve o Milan agli ottavi..."

Getty Images

L'allenatoreSimoneha commentato ad Amazon Prime Video la vittoria per 3-0 sulche è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions col 4° posto assoluto in classifica."Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto otto partite importanti. Un grande cammino, non scontato, basta vedere la classifica dove sono rimaste fuori dalle prime 8 delle grandissime squadre. Onore ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di straordinario"."L'obiettivo ora è arrivare in fondo in Champions e in ogni competizione, poi ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso. Lo dico dal 13 luglio. Non ci sono scaramanzie, sono l'allenatore di una grande società. Sapete cosa vuol dire rappresentare l'Inter nel mondo, ci siamo giocati trofei nei miei 4 anni. C'è grande ambizione, vogliamo continuare così".

"Lo conosciamo, ha fatto sempre gol in questi anni, sia all'Inter che nell'Olanda. Oggi sta vivendo un in grande momento di forma, cerchiamo di sfruttarlo. I quinti, nelle mie squadre, fanno gol""Troveremo un olandese o un'italiana. La cosa più difficile è stata preparare questa partita con questa classifica. Il format? È più impegnativo per i giocatori ma anche per gli allenatori perché dobbiamo studiare 8 avversari".A Sky"Erano tutti pronti, a parte in attacco, dove abbiamo fatto debuttare un ragazzo giovane che ci ha dato molta soddisfazione. Ed è la certificazione dell'ottimo lavoro che sta facendo il settore giovanile".