Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà la Lazio affrontare l’Apollon Limassol domani sera per il debutto in Europa League.



L'APOLLON - "L'Apollon è una squadra esperta, da non sottovalutare. Hanno eliminato il Basilea. Dobbiamo esordire nel migliore dei modi".



L'ANNO SCORSO - "Nessun fantasma, ma vorrei rigiocare la gara di Salisburgo. Nei quarti di finale dell’anno scorso andò male, ma facemmo comunque una bella cavalcata. Quest’anno sarà un girone complicato, ma cercheremo di fare meglio".



TURNOVER - "Per noi è importante. Ho giocatori di livello, domani ci sarà qualche cambio. Veniamo da una vittoria importante in campionato, ma in Europa cambia tutto. Turnover massiccio? Voglio pensare di partita in partita. Il mio staff ed io dovremo essere bravi ad alternare i giocatori in modo tale da individuare quali calciatori possono darci qualcosa in più”.



RADU OUT - "Durmisi titolare? Devo valutare alcune situazioni, ci sono ancora due allenamenti. I ragazzi a parte Radu hanno recuperato tutti, ma può succedere. Berisha sta molto meglio anche se ha bisogno di qualche altro allenamento a parte, ma le sensazioni sono buone. Luiz Felipe è rientrato in campo, vediamo come reagirà nei prossimi giorni. Per Genova non ce la faranno”.



CACERES - "Per quanto riguarda Caceres, mi mette in difficoltà continuamente. Siamo convinti che sia un elemento di valore che può darci tante soluzioni tattiche. La prima partita contro il Napoli ha fatto il quinto a sinistra, domani partirà dall’inizio”.



L'ESCLUSIONE DI PATRIC - "Per quanto riguarda le scelte è sempre difficile, c’è rammarico per Patric ma in campionato sarà utile. Così come in Europa lo sarà Basta”.