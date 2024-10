Redazione Calciomercato

Inzaghi: "Tutti sono titolari e dentro al progetto, serve una partita da vera Inter"

21 minuti fa



A pochi minuti dalla sfida fra Young Boys e Inter, Simone Inzaghi ha parlato ad Amazon Prime Video: "Partite facili in Champions non esistono, qui loro hanno ottenuto la qualificazione in Champions. E' una squadra fisica, dobbiamo prestare attenzione. Le italiane che hanno giocato qui hanno faticato tanto negli ultimi anni".



OCCASIONE PER CHI GIOCA MENO - "Abbiamo cambiato il giusto, ci sarà qualche cambio. Giocando ogni due giorni e mezzo tutti si devono sentire titolari e dentro al progetto. Le mie sensazioni sono buone, veniamo da 4 vittorie consecutive, abbiamo qualche difficoltà, rotazioni limitate, il sintetico, ma dobbiamo fare una partita da vera Inter".