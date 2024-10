Young Boys-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(mercoledì 23 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza giornata della nuova Champions League. Arbitra l'inglese Michael Oliver (dopo Real Madrid-Juventus nel 2018 Buffon parlo così di lui: "Ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore, stesse in tribuna a mangiare le patatine"), assistito dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring con Andrew Madley quarto uomo, Stuart Attwell e Peter Bankes al Var.I nerazzurri si presentano a questa trasferta sul campo sintetico dello stadio Wankdorf di Berna con 4 punti, frutto del pareggio per 0-0 all'esordio di fuoco in casa dei campioni d'Inghilterra del Manchester City allenati da Pep Guardiola e dalla netta vittoria per 4-0 contro i campioni serbi della Stella Rossa a San Siro firmata da Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro e Taremi. Invece i campioni di Svizzera sono ultimi in classifica, ancora inchiodati a quota zero dopo le sconfitte con Aston Villa (0-3 in casa) e Barcellona (5-0 in trasferta). Nel prossimo turno il 6 novembre lo Young Boys gioca con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk sul campo neutro di Gelsenkirchen in Germania, mentre l'Inter sfida l'Arsenal a San Siro.

Partita: Young Boys-InterData: mercoledì 23 ottobre 2024Orario: 21.00Canale TV: Amazon Prime VideoStreaming: Amazon Prime Video.Von Ballmoos; Blum, Ali, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Rahmen.: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

Simone Inzaghi dovrà gestire una lunga lista di infortunati, il tecnico nerazzurro non può correre alcun rischio anche perché subito dopo la Champions arriverà la Juventus a Milano, sfida che impone la giusta gestione delle energie. Asllani non ha recuperato, mentre Zielinski dovrebbe farcela. Non ci saranno Calhanoglu e Acerbi, entrambi sostituiti durante la partita contro la Roma, il primo per una contrattura all’adduttore, il secondo per una contrattura al flessore. E allora è naturale che al di là del massiccio turnover, ci sarà comunque qualcuno chiamato agli straordinari, soprattutto in mezzo al campo, dove forse potrà esordire anche qualche giovane.

La partita Young Boys-Inter viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la gara di Champions sulle smart tv compatibili con l'apposita app, ma anche su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation o XBox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire la gara dall'app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.Young Boys-Inter è disponibile anche in diretta streaming: basta scaricare l'app di Amazon Prime Video su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di Amazon Prime Video tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. In diretta dallo stadio Wankdorf di Berna presenti Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Gianfranco Zola e Federico Balzaretti.