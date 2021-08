Intervistato da Flamengo Tv, Mauricio Isla, compagno di Arturo Vidal sia in nazionale cilena che alla Juventus, negli anni passati, ha svelato quello che è un sogno del centrocampista dell'Inter.



"Arturo ha attraversato un periodo difficile, si è operato al ginocchio… Non ha giocato al 100% in Copa América. Quando è arrivata l'offerta per me, ha detto: 'Vai al Flamengo'. Adesso si sta allenando all'Inter, ma il suo sogno è tornare (in Sudamerica) e giocare nel Flamengo. Nel ritiro in hotel in Coppa America abbiamo visto insieme la partita del Flamengo".