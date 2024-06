www.imagephotoagency.it

Italia, Caressa: "Spalletti ha improvvisato, mai vista una partita così in 18 anni di carriera"

2 ore fa



Fabio Caressa ha parlato della sconfitta dell’Italia contro la Svizzera negli ottavi di Euro 2024, partita della quale è stato telecronista per Sky Sport. Queste le sue parole.



IL PARERE - “Voi avete capito qual era il gioco della Nazionale? Non puoi convocare dieci difensori per poi giocare a quattro. C’è tempo per fare uno-due aggiustamenti, ma non di cambiare in continuazione, perciò bisogna arrivare con le idee chiare. Su certe cose c’è stata improvvisazione, e nella vita non è questa a portarti avanti bensì la preparazione. Ti può andare bene una volta, come con la Croazia, ma non nelle altre 9 volte su 10. Dopo il fallimento in un grande torneo non è rimasto nessun allenatore. Dobbiamo ringraziarlo e dargli atto che è venuto al posto di un allenatore che se n’era andato nella notte d’agosto. Ma c’è da dire anche che il tempo per scegliere lo ha avuto perché ha girato i ritiri dicendo di aver ricevuto disposizione da tutti. Bisognava mettere i ragazzi nelle condizioni di esaltare le loro qualità. Ha capito che il suo modo di essere allenatore, che funziona benissimo sul lungo periodo, sul breve diventa diverso, un altro mestiere. E credo che se ne sia reso conto perché ha visto i giocatori un po’ confusi rispetto alle sollecitazioni che lui gli ha dato. Le qualificazioni ai Mondiali sono domani e io non ho mai visto una partita così in diciotto anni che commento la Nazionale".