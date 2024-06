Italia, chi è il rigorista? Spalletti ha una lista, ecco tutti i nomi

AFP via Getty Images

Talvolta benedetti, altri maledetti, isono una delle variabili impazzite dei grandi tornei estivi. Negli, gli azzurri non hanno ancora ricevuto un penalty e, ovviamente, non hanno ancora partecipato alla proverbiale lotteria dei rigori ma, più si va avanti nella competizione, più questa possibilità diventa probabilità.Urge farsi trovare pronti dunque anche perché quella dei rigori, sia da battere che da fronteggiare, sono sì unadurante le sedute di allenamento. In conferenza stampa, il ct Lucianoha confermato che gli azzurri si stanno allenando anche in quel fondamentale e svelato la suaPoi secondo me li sanno battere... Tanto se ne batte uno o due per ora, c'è uno di questi giocatori. Bisogna sempre avere quello di scorta se il tiratore iniziale non se la sente", ha detto lasciando spazio a possibili cambi nella gerarichia. Tra i tanti poi non ha citato Lorenzoche pure con la Roma spesso ha calciato dal dischetto. Magari si tratta di pre tattica, nei tornei come gli Europei vale anche questo.