In Romania c'è un italiano che. Cresciuto tra Palermo e Catania, l'attaccante italiano divide il primo posto tra i bomber con Dugandzic del Rapid Bucarest; un derby nel derby che ha attirato anche l'attenzione del ct Roberto Mancini.- Il direttore generale della Steaua Mihai Stoica infatti ha annunciato: "Raramente mi emoziono - ha detto a Orange Sport - ma è bello avere in rosa un giocatore dell'Italia campione d'Europa in carica. E' un ragazzo serio, come pochi altri tra quelli che ho incontrato; non avevamo mai avuto un giocatore in una nazionale di questo livello, quando il presidente me l'ha detto pensavo stesse scherzando".- La federazione ha inviato a Compagno la comunicazione per avvertirlo che, in quanto italiano, potrebbe essere convocato dal ct.; l'attaccante è inserito in un listone di circa 50 giocatori italiani all'estero - tra i quali, per esempio, c'è anche Insigne - che vengono pre selezionati come da protocollo.