Italia con vista sulla Spagna: le due formazioni provate da Spalletti, si passa alla difesa a 3

. Gli Azzurri di Lucianogiovedì sera affronteranno gli uomini di Luise oggi si sono preparati alla sfida che probabilmente saràcon un pari la qualificazione agli ottavi di finale sarebbe ormai a un passo. Il ct pensa a un cambio di modulo,Dopo il riscaldamento,(più Barella, in arancione, che giocava in maniera alternata con entrambe le formazioni): in blu Meret, i difensori Mancini, Bastoni e Calafiori, i centrocampisti Di Lorenzo, Jorginho, Cristante e Dimarco, più Chiesa, Frattesi, Retegui e Pellegrini; in giallo Vicario, i difensori Gatti, Buongiorno, Darmian, i centrocampisti Bellanova, Fagioli, Folorunsho e Cambiaso, in avanti El Shaarawy, Raspadori, Scamacca e Zaccagni. Donnarumma ha lavorato con il preparatore dei portieri.

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. CT. De La FuenteDonnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Chiesa, Frattesi; Scamacca. CT. Spalletti