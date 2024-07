Getty Images

In un periodo in cui parlare di Nazionale è diventato quasi un tabù, a riportare un po' di entusiasmo nell'ambiente azzurro ci pensa il. Impegnata nel tardo pomeriggio contro lanel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei, la selezione guidata da Andrea Soncin ha offerto una prestazione sontuosa che catapulta l'ItaliaIn una sfida decisiva per la conquista del pass europeo, le azzurre non hanno avuto tentennamenti: prima il vantaggio dial 20', poi il raddoppio dial 31', a mandare il match all'intervallo con un buon margine di sicurezza. Nel secondo tempo, poi, la squadra di Soncin ha potuto dilagare, grazie al 3-0 firmatoe al definitivo 4-0 arrivato tramite l'della finlandese Nystrom. Servivano 3 punti e 3 punti sono arrivati.

Con i 3 punti conquistati dalle azzurre, l'Italia si prende il, anche grazie al pareggio maturato nel match tra Olanda e Norvegia (1-1). Italia e Olanda (entrambe a 9 punti, ma con scontri diretti favorevoli alle azzurre), volano direttamente agli Europei, mentre la Norvegia 3a e la FInalndia 4a dovranno passare dagli spareggi.