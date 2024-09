Getty Images

Italia, Gatti diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

23 minuti fa



Federico Gatti, difensore dell'Italia, non ci sarà nella prossima sfida di Nations League, dove la Nazionale Azzurra affronterà il Belgio (il 10 ottobre 2024) nella sfida valida per la terza giornata di Nations League. Il giocatore della Juventus era diffidato ed è stato ammonito nella sfida contro Israele, seconda partita di Nations League 2024/25.



L'ex Frosinone è una delle pedine difensive della compagine del CT Spalletti, ma sarà assente nella prossima partita per aver allontanato un pallone. Un'ammonizione evitabile.