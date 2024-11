Italia, i convocati di Spalletti: prime chiamate Savona, Rovella e Comuzzo, torna Barella. Fuori Di Gregorio

AFP via Getty Images

Sono state diramate le scelte del ct Lucianoper le gare dell'Italia contro Belgio e Francia in Nations League: ecco la lista dei giocatori a disposizione del tecnico di Certaldo. Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore della Fiorentina Pietro, per il difensore della Juventus Nicolòe per il centrocampista della Lazio Nicolò. Torna a vestire la maglia azzurra Nicolò, assente dall’Europeo, mentre vengono. Spicca invece l'assenza del portiere della Juventus Michele Di Gregorio.

: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

Quinta giornata (14 novembre)Francia-Israele (ore 20.45 - Stade de France, Saint-Denis)Sesta giornata (17 novembre)Israele-Belgio (ore 20.45 - Bozsik Aréna, Budapest)*Le prime due classificate si qualificheranno per i quarti di finale. La terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B, mentre la quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B.