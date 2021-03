Leonardo Spinazzola, terzino dell'Italia e della Roma, parla a Rai Sport dopo il successo degli azzurri sulla Bulgaria: "Non era scontato, dovevamo vincere e portare a casa i tre punti. Galabinov è molto forte sulle palle alte, Iliev pure: ogni punizione per loro era un assalto. ​Impossibile essere perfetti in questo momento? Anche merito degli avversari, perché il secondo tempo ci sono venuti a pressare uomo contro uomo e avevamo difficoltà a gestire la palla. E' stato importante portare a casa tre punti e vincere. C'è ancora benzina per affrontare la Lituania? Siamo in 33-34, tutti giocatori forti e chiunque vada in campo darà il suo contributo".