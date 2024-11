Italia Under 17, 5-0 a San Marino: prima vittoria nelle qualificazioni agli Europei

Getty Images

riparte dain carica nel percorso annuale di qualificazione agli Europei di categoria e il tecnico azzurro Massimiliano Favo, ricomincia da dove gli Azzurrini avevano lasciato, ovvero con una bella vittoria per 5-0 contro i pari età di San Marino. In gol Reggiani, Blini, Damiano e due volte Campaniello in questa prima partita del gruppo 9 in cui figurano anche Norvegia e Galles.Italia-San Marino 5-0 (2-0 pt)Marcatori: 8' Reggiani, 33' Campaniello, 65' Campaniello, 70' Blini, 74' Damiano.ITALIA (4-3-1-2) : Nava; Insignito (46' Steffanoni), Iddrisa, Reggiani, Giani; Luongo (81' Rodella), Prisco, Borasio (64' Comotto); Pirrò (46' Blini); Wiafe (46' Damiano), Campaniello.

A disp.: Maran (P), Perrotti, Bovio.All.: Massimiliano Favo.SAN MARINO (3-5-2) : Cenci; Montali, Zavoli (57' Sammaritani), Stefani; Tamagnini, Pennacchini (57' Arlotti), Meloni, Bucchi, Terni (79' Pala); Molinari (46' Canarezza), Grandoni (75' Baldazzi).A disp.: Conti (P), Guidi, De Biagi.All.: Alessandro Bonesso.Arbitro: Jovan Kachevski (MKD)Note: ammoniti Prisco (I) al 45'+2, Tamagnini (SM) al 66'. Recupero 2'pt, 2'st.Prima giornata (martedì 5 novembre)ITALIA-San Marino 5-0Galles-Norvegia 3-4

Seconda giornata (venerdì 8 novembre)Ore 11: ITALIA-Galles, Stadio di MontecchioOre 11: Norvegia-San Marino, Stadio di AcquavivaTerza giornata (lunedì 11 novembre)Ore 11: Norvegia-ITALIA, Stadio di MontecchioOre 11: San Marino-Galles, Stadio di Acquaviva