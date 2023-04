La Nazione in edicola oggi offre un focus su Vincenzo Italiano e sull'evoluzione che lo ha visto protagonista. Il quotidiano lo ricorda come un tecnico integralista che per il suo 433 sarebbe stato disposto a gettarsi nel fuoco. "L’Italiano di oggi, quello che l’altra sera ha messo la firma sulla vittoria a casa dell’Inter, è davvero cambiato. Si è trasformato, portando molto più in alto il tasso di qualità con cui ha preso a spingere la Fiorentina. Diciamolo apertamente: Italiano sembra aver finito il processo di apprendistato per rivelarsi un allenatore di prima fascia". Lo raccontano bene i cambi di modulo che si sono visti in questa stagione e, soprattutto, il 352 con cui il tecnico ha schierato i viola nel finale di partita contro l'Inter, una cosa mai vista da quando siede sulla panchina gigliata.