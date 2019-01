Il mercato aprirà ufficialmente domani, ma la Juve riflette già da qualche giorno sui possibili colpi: l'idea della dirigenza bianconera è quella di rinforzare la rosa per la prossima stagione, più che per quella in corso, in cui sembra già abbastanza profonda, a detta dei protagonisti. Un piano percorribile, salvo alcune occasioni, grandi e impossibili da non cogliere. Di queste fa parte James Rodriguez, talento colombiano scontento in quel di Monaco, e giocatore della scuderia Mendes.