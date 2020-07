E tutta una questione di priorità.. Due anni dopo il suo arrivo dal Napoli Jorginho potrebbe fare la valigia, per tornare in Italia, per abbracciare una nuova sfida, questa volta a tinte bianconere. Al di là delle parole di rito del suo allenatore ("Fa parte del progetto"), iancora in lotta per un posto in Champions League (attualmente sono quarti davanti al Manchester United) e in semifinale di FA Cup (si giocherà la finale contro i Red Devils, domenica 19 luglio).A dirlo sono i numeri, da quando il calcio inglese ha riaperto i battenti l'ex volante del VeronaNon convocato ​per la sfida contro l'Aston Villa, panchina contro Manchester City, West Ham e Watford in campionato e Leicester in Coppa d'Inghilterra. Al suo posto Lampard gli ha preferito Kanté, senza di lui in campo sono arrivate quattro vittorie e una sconfitta, il primo luglio contro il West Ham.La Juventus segue Jorginho da tempo,. La valutazione che fa il Chelsea, 50 milioni di euro, è considerata troppo alta, ma c'è tutto il tempo per raggiungere un accordo. Perché in piena emergenza coronavirus i prezzi sono destinati a scendere, perché Jorginho non è intoccabile, perché ci sono giocatori graditi ai Blues, come Doulgas Costa, Bernardeschi e Alex Sandro. Jorginho, nell'anno che porta all'Europeo, vuole giocare, sentirsi protagonista