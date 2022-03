L’eliminazione dalla Champions ha inevitabilmente rivoluzionato l’entusiasmo che filtrava in tutto l’ambiente bianconero dopo i risultati positivi ottenuti da gennaio ad oggi. Proprio per questo, negli uffici della Continassa si continua a guardare al futuro, dove si stanno studiando le prossime mosse di mercato. Sulla situazione attuale della Vecchia Signora ha voluto dire la sua anche l’ex attaccante dell’Inter,, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in, soffermandosi pure sul futuro del suo connazionale Paulo Dybala.‘Mi occupo della mia vita privata. Faccio il consulente per i nuovi procuratori e seguo la carriera di mio figlio, oltre a quella di altri calciatori che ho qui in Argentina. Mi occupo anche della mia fattoria, però sono sempre rimasto a contatto con il mondo del calcio. Uno è consapevole che la vita va avanti e come tutte le cose c’è un inizio e una fine. Sono 11 anni che non gioco più ed è normale che, poi mi sveglio e penso: ‘Non posso più giocare’. Amo il calcio sin dal mio primo giorno di vita, ho vissuto sempre dentro un campo’.