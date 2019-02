La trasferta di Champions League a Madrid fornisce l'occasione alla Juventus di portare avanti anche alcuni discorsi di mercato. Secondo Tuttosport, oggi il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici incontrerà l'agente Jorge Mendes. Nel menu ci sono i nomi di Ruben Dias (difensore portoghese del Benfica seguito anche dall'Atletico Madrid), Joao Felix (altro giovane talento del Benfica), James Rodriguez (in prestito al Bayern Monaco ma ancora di proprietà del Real Madrid) ed Eder Militao, difensore brasiliano del Porto già in trattativa con il Real Madrid.



SCAMBIO REAL - Nella squadra campione d'Europa in carica ci sono poi due elementi molto graditi ad Allegri: il centrocampista spagnolo Isco e il terzino sinistro brasiliano Marcelo. Quest'ultimo vuole raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino e, secondo il Corriere dello Sport, può arrivare la prossima estate in cambio del connazionale Alex Sandro.