Domenica pomeriggio la Juventus punta ad uscire da un momento di parziale flessione con una vittoria a Sassuolo. Le quote le danno ragione senza se e senza ma: il «2» è a 1,55, la vittoria emiliana sale fino a 6,25, il pari (già cinque in casa per il Sassuolo) è a 3,90. Anche i precedenti sono a senso unico: bianconeri sempre vittoriosi negli ultimi sei incroci, due dei quali al Mapei Stadium.