Alex Sandro​ è legato alla Juventus scade nel 2020, ma i contatti tra la società e il suo entourage sono fermi a quasi un anno fa. Come riporta ilBiancoNero.com, PSG e Manchester United sono alla finestra, ma ancora nessuna offerta concreta è arrivata sul tavolo della dirigenza bianconera. Il terzino brasiliano aspetta una chiamata della società senza fretta e potrebbe rimanere a Torino anche senza un nuovo contratto: eventualità, quest'ultima, che però potrebbe non piacere alla Juve visto che tra un anno il calciatore andrebbe in scadenza.