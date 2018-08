Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro le All Stars della MLS: "Non ci sono state sorprese tattiche particolari, penso che sia stata una bella partita: devo fare i complimenti a tutti i giocatori che hanno preso parte a questo grande evento. E' stata una bella opportunità poter giocare in uno splendido stadio di fronte a oltre 70mila persone ed è stato anche un bel test per noi. Si vede che in America il calcio sta prendendo piede".



SU BONUCCI E HIGUAIN - "Leonardo Bonucci rientra da noi dopo un anno: è un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato. Higuain con noi ha dato tutto nei due anni in cui è stato con noi e per questo lo ringrazio: il Milan ha certamente acquistato un grande attaccante. Caldara invece è un giocatore giovane che con Rugani e Romagnoli costituisce il trio di giovani difensori più forte che abbiamo in Italia: mi spiace ma il mercato ci ha obbligato a farlo partire".