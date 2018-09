Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della conferenza stampa di vigilia della sfida col Valencia: "Si arriva alla Champions League in un buon momento, dopo quattro vittorie in campionato. Non è la pressione che dobbiamo avere, dobbiamo essere consapevoli che per passare il turno bisogna faticare perché è un girone equilibrato, dove il Manchester United e il Valencia stesso sono due squadre che hanno già tanta esperienza in Champions. Giocare in questo stadio non è semplice e da domani dipende molto della percentuale del passaggio del turno, perché in caso di vittoria sicuramente il cammino sarebbe più in discesa che in caso di risultato negativo. Su questo bisogna essere realisti, senza togliere niente allo Young Boys è un girone a tre, dove un passo falso ti condiziona sicuramente il cammino".



SULLA FORMAZIONE - "Devo ancora decidere se giocare con due o tre centrocampisti. Sappiamo che il Valencia gioca molto chiuso e riparte, ha giocatori di grande velocità e tecnica là davanti, è una squadra che va a folate. Poi questo è un ambiente dove non devi permettere che succedano queste cose perché altrimenti puoi passare dei minuti dove vai sotto pressione. Dobbiamo fare una partita giusta, molto valida tecnicamente e soprattutto bisogna essere pronti a tutte le situazioni".



SU DOUGLAS COSTA - "Devo ancora decidere se farlo giocare, in tribuna non va assolutamente. Douglas è un ragazzo d'oro, siamo stati tutti sorpresi da quello che è successo e il primo a essere sorpreso è stato lui. Credo che in futuro dimostrerà con il fair-play quello che veramente è. Ha sbagliato, a volte capita a tutti di perdere la testa e sbagliare. Il problema è che noi paghiamo queste quattro giornate con la sua assenza in campionato e quindi per noi sarà sicuramente un danno. Poi non è stato sicuramente un buon esempio per tutti i bambini, per tutti quelli che lo hanno visto, ma è stato il primo a dirlo e a scusarsi".