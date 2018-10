Oggi, in casa Juventus, è iniziato il sesto corso di aggiornamento e formazione per i tecnici bianconeri, che si sono radunati alla Continassa, per la prima lezione tenuta da Allegri. Il coach della Juventus ha spiegato: "Il calcio? Non è fatto di schemi, non è una scienza, ma è uno sport di conoscenza, nel quale si deve insegnare ai giocatori, fin da ragazzini, a pensare autonomamente. Altrimenti sarà difficile riuscire ad adattarsi alle diverse situazioni di gioco. Voi avete una grande responsabilità, perché dovete far crescere i ragazzi sul campo e nella vita. E sul campo l'unico modo di migliorarsi è ripetere quanto più possibile i gesti tecnici. Noi dobbiamo lavorare sui dettagli e quindi sul singolo giocatore, che solo crescendo individualmente potrà essere utile alla squadra. Le cose più importanti, quelle che ci devono guidare sono la passione nell'insegnare e il gusto che vi prova quando si vede che un giocatore migliora".