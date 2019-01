Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il 3-0 al Chievo: "Buona gara, non era semplice perché venivamo da due partite impegnative e poteva esserci un po' di disattenzione, ma i ragazzi hanno mostrato qualità e maturità".



SU DYBALA - "Vederlo giocare così è un piacere, magari sarà deluso o triste perché gli manca il gol, ma diventerà un giocatore di grandissimo livello. Giocando un po' più indietro non riesce ad essere lucido, è un po' sfiduciato, ma deve continuare su questa strada".



SU RONALDO - "I rigori non li guardo mai, ma anche stamattina ne aveva sbagliato uno allo stesso modo".



DA KHEDIRA A EMRE CAN - "Sami ha preso un colpo al ginocchio stamattina, faremo gli accertamenti nelle prossime ore. Emre Can ha fatto una buona partita, deve migliorare nello sveltire il gioco". SUI TERZINI - "Quest'anno Alex Sandro sta facendo il giocatore serio. Non che l'anno scorso non l'abbia fatto, ma il primo anno ha fatto prestazioni pesanti. Per vincere servoo giocatori pesanti e Alex Sandro è diventato uno di quelli. Dall'altra parte abbiamo Cancelo e De Sciglio che hanno caratteristiche diverse, uno con più dribbling e l'altro più tattico".



SU KEAN - "Ho parlato stamattina con lui. Capisco la curiosità, è giovane e fa gol, ma deve imparare a muoversi, a portare e scambiare palla. Deve crescere alla Juventus, troverà spazio quest'anno e ancora di più l'anno prossimo. La sua crescita deve essere alla Juve, sbaglierebbe ad andare via. Perché non l'ho messo prima? La squadra stava andando bene, Ronaldo voleva segnare e anche Dybala stava facendo bene. Poi non giochiamo mercoledì, abbiamo tempo per recuperare e da domenica serviranno tutti e speriamo di avere tutti".



SU BOATENG E HIGUAIN - "Boateng al Barcellona? Gli facevo fare il trequartista al Milan, ma in pratica era lui che faceva il centravanti, con Ibrahimovic e Robinho o Pato. Higuain al Chelsea? Ancora non è chiusa. Con lui ho fatto due anni alla Juve ed è andato bene, non mi aspettavo lasciasse subito il Milan perché è un campione, ma se non trovi l'alchimia giusta purtroppo non riesci a dare il massimo".



SU SPINAZZOLA - A Sportmediaset, poi, Allegri ha parlato di Leonardo Spinazzola, seguito dal Bologna: "Spinazzola resta con noi".