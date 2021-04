Un attacco in bilico. È quello della Juventus, che in attesa di una decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro deve fare delle scelte importanti anche per Paulo Dybala e Alvaro Morata: per lo spagnolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, a oggi appare impossibile il riscatto per 45 milioni, ma è in dubbio anche il rinnovo del prestito a 10 milioni. Più probabile che i bianconeri proveranno a rinegoziare con l'Atletico Madrid, per un'altra stagione in prestito a cifre più basse.