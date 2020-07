Lucas Barrios, ex attaccante del Gremio, dove ha giocato con Arthur, nuovo centrocampista della Juventus, parla a Gianlucadimarzio.com, dicendo la sua sul brasiliano: "Ricordo che quando iniziarono a circolare le tante voci sulle squadre interessate a lui, gli dissi di aspettare la fine del campionato per prendere una decisione. Lui poi scelse con la sua famiglia e il suo procuratore di andare al Barcellona e credo sia stata la scelta migliore. Non ho parlato con lui di recente, ma va alla Juve perché gli ha trasmesso la giusta fiducia. Non penso che avrà problemi di adattamento, uno così può giocare ovunque. Vediamo se con lui riusciranno a vincere la Champions".