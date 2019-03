Serata per cuori forti quella di martedì, con la Juventus che si è qualificata ai quarti di Champions League con un incredibile 3-0 contro l'Atletico Madrid, firmato dalla tripletta di Cristiano Ronaldo. Serata da record non soltanto per i bianconeri, ma anche per Sky Sport: il match è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share, con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e del 13,59% di share alle 22.52. Si tratta della partita più vista di sempre su Sky tra squadre di club, la terza più seguita in assoluto dopo Italia-Germania di Euro 2016 (3.161.794 spettatori medi e 12,67% di share) e Italia-Uruguay del Mondiale 2014 (2.972.650 e share del 12,59%). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.