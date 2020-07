Buona parte dei tifosi juventini, la gran parte dei commentatori, spesso anche esperti juventinologi.Due punti su nove non si addicono nemmeno a chi lotta per la salvezza, figuriamoci se poi si tratta d’una capolista. A difenderlo è rimasto solo Arrigo. Per tutti gli altri, in sintesi, non è stato capace “né di conferme, né di rivoluzioni, né di bel gioco, né di sicurezze.”. Ha perso), deve rimontare in Champions, pena l’eliminazione, e soffre d’una preoccupante mancanza di continuità. Nel Campionato, ma soprattutto all’interno delle partite: in vantaggio di due gol si fa rimontare, gioca, insomma, a sprazzi, fra luci e tenebre. Ultimamente, in tre partite, ha preso 9 goal e ne ha fatti 7. La difesa veniva definita ermetica, ora è un colabrodo. I secondi tempi, la Juve, li finisce in affanno, quasi a liberarsi dall’ossessione di soccombere.Una disamina più attenta porrebbe, invece, qualche dubbio. Prima di tutto la Juventus ha ancora 6 punti sulla seconda, con molte possibilità di vincere un Campionato condotto a lungo a un solo punto di vantaggio. In secondo luogo,sembra una posizione un po’ troppo semplicistica.Ovvero di, del quale, ieri sera, s’è urlato al miracolo per un lancio riuscito. E’ colpa sua se la Juve è quasi sempre costretta a finire di giocare in 10 perché, fino ad oggi, è esistito in due partite esi è svegliato (e alzato dal letto) tre partite fa. L’involuzione diiniziò già un anno fa e la leggerezza con cui è stata affrontata la questione terzini ( rincalzi non all’altezza, necessità di ricorrere a “un fuori ruolo”) sembrano responsabilità della dirigenza, a meno che non si pretenda che un allenatore appena arrivato si metta a contestare e criticare.Le verità o parte delle verità paiono essenzialmente due:, ma competitiva, quindi con nuovi schemi, nuova mentalità,. Si sbagliava chi credeva in una Juve ( con questi uomini ) bella e irresistibile.Qui Sarri, dal primo giorno, è sotto esame. Ha provato a cambiarla la Juve, ha reinventato e ritrovato un Dybala precedentemente relegato nelle seconde file (vedi alla voce Allegri e dirigenza), ma ha rischiato e rischia di perdersi nella “translation”, cioè nella traduzione. Con questi uomini, senza un centrocampo dinamico (di Pjanic s’è detto, dei nuovi acquisti fantasmatici anche) in cuiè costretto a giocare fuori ruolo eha un anno d’età e confusione in più, la traduzione è e sarà impossibile. A questo si può aggiungere la sfortunata coincidenza di due infortuni nello stesso ruolo (Chiellini, Demiral) e la chiara, per quanto non esplicitamente dichiarata, convalescenza di, il quale gioca con un vistoso problema di lussazione, forse cronica, alla spalla. Certo, le amnesie e i vuoti mentali di cui soffre la squadra, già manifestati nella partita col Napoli a inizio stagione, si ripetono così frequentemente da sembrare una vera e propria sindrome che l’allenatore toscano non sa guarire, ma, almeno per ora, non è lui da rifondare.