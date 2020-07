Maurizio Sarri finisce sul banco degli imputati per l'ennesima rimonta subita dalla Juve, per altri due punti gettati al vento e che invece avrebbero fatto comodissimo in ottica scudetto, considerato l'ennesimo stop della Lazio e considerando anche che l'Inter, vincendo oggi contro la SPAL, si porterebbe a -6 dai bianconeri.Eppure, la colpa non può essere solo del tecnico bianconero. C'è qualcuno che non è da Juve e ormai è palese. Prestazioni non all'altezza, testa non da Juve, perché se le rimonte iniziano ad accumularsi vuol dire che non hai nel DNA quella voglia di vincere tipica di chi gioca per il club bianconero. ​Non può essere solo colpa dell'allenatore.