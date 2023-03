La Juve l'ha blindato facendogli firmare il rinnovo, ma per Samuel Iling-Junior, esterno inglese classe 2003 passato dalla Next Gen alla prima squadra allenata da Massimiliano Allegri si è già scatenato un mercato scoppiettante.



Il Brighton di De Zerbi lo sta facendo seguire da tempo, ma secondo la stampa inglese anche il West Ham vorrebbe riportarlo in Premier League, con la Juventus che lo prelevò dal settore giovanile del Chelsea ormai nel lontano 2020.