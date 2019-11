Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, parla di Adrien Rabiot a Sky Sport, prima della sfida dei bianconeri contro la Lokomotiv Mosca: "Rabiot per Matuidi? Secondo me l'ha visto bene nell'ultima partita, a me è piaciuto. E' tonico, a me piaceva ai tempi del Psg. Ma è una scelta che fa vedere il valore dell'avversario, è mediocre. Secondo me Ramsey e Rabiot assieme è perché vuole vederli in una partita importante. Perché non mi piace questa Juve? In novanta minuti si deve attaccare quanto più possibile, ma passare e giocare tra loro non ha senso. Non dico di far gol sulle palle lunghe. Non è che non mi piace, ma il vino si fa con l'uva a disposizione. Rabiot ad esempio non può giocare ala sinistra".