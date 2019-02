Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla a Sky Sport in vista delle sfide contro Napoli e Atletico Madrid: ​"Il ko con l'Atletico? Nella testa, nelle gambe, le trasferte di Champions le paghi sempre in maniera diversa. In più abbiamo avuto un'altra trasferta (Bologna, ndr) e non era facile. L'importante era dare un'impronta di solidità e di unità di squadra, e quell'obiettivo è stata raggiunto. Siamo stati solidi, fatti tre punti importanti e soprattutto abbiamo scavallato dopo una sconfitta pesante. Napoli? Ci alleniamo con entusiasmo, domenica arriverà una grande partita contro la squadra che negli ultimi anni ci ha fatto sudare. Poi avremo tutto il tempo per preparare l'Atletico, non deve diventare una cosa opprimente, non è il modo giusto per affrontarlo, soprattutto perché abbiamo da pensare alla partita di domenica. Loro (Napoli, ndr) vogliono riaprire il campionato e vogliono dimostrare di essere al nostro livello, noi vogliamo chiudere il campionato e dimostrare che siamo più forti e che il gap in campionato sia giusto. Sarà un po' più aperta rispetto alle ultime, perché le squadre hanno voglia di fare".



I RICORDI DI JUVE-NAPOLI - "Io purtroppo a Napoli ho vinto poche volte, negli ultimi due anni l'ho fatto. E' uno stadio che mi ha sempre portato bene, segnai e venivo da 3 mesi fuori nel 2013 e segnai un gol importante. Quella è la partita che ricordo di più. E forse quella dell'anno scorso, fu tosta ma dimostrando di essere forti, avvicinandoci al Napoli".



LA BBC - "Per tanti anni abbiamo sfruttato al massimo le nostre caratteristiche, dando un aiuto a noi stessi e alla squadra. Un'alchimia perfetta. In questo momento sono contento che Barzagli sia rientrato in gruppo e in questi 3 mesi ci sarà d'aiuto. Che sia a 3, a 4, divisi, conta poco. Barzagli è molto importante, dentro e fuori dal campo, forti come lui ce ne sono pochi".



SENZA HAMSIK - "C'è tanta stima, è un ragazzo che come me ha condiviso la vita con un solo colore, ha fatto la storia del Napoli, battendo tutti i record con questa maglia". ANCELOTTI - "Sempre stimato per la sua filosofia e per il suo approccio al calcio e alla vita. Ha dato un'identità propria, non era facile dopo Sarri. Tolto Fabian Ruiz, i giocatori sono quelli dell'anno scorso. Il Napoli merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non è finita, ma vincere al San Paolo sarebbe quasi un ko definitivo".



ALLENAMENTO PER L'ATLETICO - "La vittoria è il meno, ma la prestazione sarà importante anche in vista dell'Atletico, un allenamento importante. Poi il risultato può essere decisivo da errori ed episodi, conta la prestazione".



SULLA FASCIA - "Serve un pizzico di attenzione in più in caso di periodo negativo, ma in una squadra ci sono tanti capitani. Io sono un ingranaggio di questo gruppo, l'importante è essere se stessi. Non potrei mai essere come Buffon, così come sono diverso da Barzagli. Lo spogliatoio non è mai stato unito come quest'anno".



INSIGNE - "Lo saluto. Con Lorenzo c'è un bel rapporto, a prescindere da quello che succede in campo. In Nazionale siamo sempre tutti molto bravi a lasciare fuori queste rivalità e ad andare avanti, è un giocatore che è cresciuto molto non solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista mentale. E' un uomo squadra, è un giocatore molto più decisivo e completo, ha uno spessore completamente diverso, è suo il futuro della Nazionale, così come di Verratti".