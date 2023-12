Labatte un colpo sul mercato e lo fa mostrando una posizione di forza verso le tante rivali investendo cifre che sono tutt'altro che scontate soprattutto in un periodo di spending review che vede coinvolto anche il mercato della prima squadra a disposizione di Massimiliano Allegri e in lotta per lo scudetto.Sul cc'era la concorrenza di mezza europa e, in particolare, di numerosiche avrebbero messo sul piatto cifre importanti, ma per cui si doveva lavorare alacremente per il discorso permesso di soggiorno. Qui si è inserita lache in queste ore sta chiudendo l'operazione sulla base deie fargli mettere subito le firme sui contratti. Non è escluso che possa rimanere nella città piemontese fin da subito, ma per farlo giocare, e compiere la maggiore età in patria, l'opzione più probabile è che possa rimanere a Podgorica fino a fine annata per poi in estate compiere il grande passo.