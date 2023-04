. Che non sono quelli schierati in estate nella famosa Juve virtuale, rispetto a quella formazione Max Allegri non conterà su almeno mezza squadra, un po' per forza e un po' per scelta: di quella squadra rimasta sulla lavagnetta mancheranno Bonucci e Pogba, mentre. Ma in questo momento e già da un po' c'è una Juve titolare, che contro l'Inter si vedrà quasi interamente: due le eccezioni, la presenza diin difesa proprio al posto di Alex Sandro oltre a quella diper Szczesny. Poi sarà appunto la miglior Juve possibile, almeno in base a ciò che sta dicendo il campo in questa fase, in ogni reparto.A riprova di come sia la Coppa Italia un obiettivo concreto e dichiarato della Juve, mentre quello che resta tra i “non detti” c'è la volontà di dare una spallata decisiva alla panchina di Simone Inzaghi. E la miglior Juve possibile è quella con la coppialà davanti con Milik ancora in ballo, ci saranno poiin mediana esulla sinistra. A proposito di Rabiot, in ritiro è arrivato un suo discorso alla squadra nel giorno del suo compleanno : “Mancano due mesi alla fine della stagione, ci sono due trofei almeno da vincere. Dobbiamo avere l'ambizione di vincerli per il gruppo che siamo, abbiamo vissuto momenti difficili e mi piacerebbe vincere con voi”.– Questa intanto la Juve anti-Inter pensata da Allegri.: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Paredes, Barrenechea, Miretti, Kean, Chiesa, Milik, Iling, Soulé.