A fine stagione le strade di Juan Cuadrado e della Juve si separeranno. O almeno questo era il piano originario, del colombiano e del club. Un piano anche ribadito a più riprese. Ma nelle ultime settimane anche su questo fronte starebbe cambiando qualcosa. Non ancora un'inversione totale, ma all'entourage del giocatore è stato fatto capire di prendere tempo, perché alla Continassa non si esclude più un tentativo last minute per un'altra stagione pure con il colombiano. Riflessioni in corso, non si escludono altre sorprese.