Secondo Sky, la Juve non esclude nei prossimi giorni di valutare proposte per Mattia De Sciglio che piace a diverse squadre. Può essere un'altra cessione inaspettata. Il suo posto in rosa, sicuramente per delle valutazioni iniziali, sarà preso da Luca Pellegrini, terzino mancino classe 1999 di rientro dal prestito a Cagliari e pronto a giocarsi le proprie carte per restare in bianconero.