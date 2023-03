Nella prossima stagione Angel Di Maria può restare alla Juventus anche senza le coppe europee. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club bianconero vuole rinnovare il contratto del 35enne nazionale argentino in scadenza a giugno.



L'a.d. Maurizio Scanavino, il responsabile dell’area sport Francesco Calvo e il d.s. Federico Cherubini non vogliono perdere tempo e hanno intenzione di approfittare dell'ottimismo che si respire. Angel, ora come ora, sembra vedere il ritorno nell’amato Rosario Central un po’ più lontano. Merito del feeling instaurato con la Juventus – dai compagni ai tifosi – nonostante il periodo complicato del club. Ma a votare per un altro anno a Torino è anche la famiglia del fantasista, che si sta trovando a meraviglia a Torino.



Quello di cui la Juventus e l’entourage di Di Maria non hanno ancora discusso – ma lo faranno presto – è l’aspetto economico. Alla Continassa, volendo arrivare alla fumata prima della conclusione della stagione, non possono non tener conto del rischio di ritrovarsi senza i ricchi introiti legati alla Champions. Un piccolo sacrificio di Di Maria è possibile, ma non scontato (attualmente guadagna 6 milioni più bonus). Un aiuto, in caso di rinnovo, potrebbe arrivare dagli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.