Genoa al lavoro per trattenere Vitinha: ecco la proposta per il Marsiglia

Getty

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti soltanto tra venti giorni. Eppure la dirigenza del Genoa, come del resto quella di tutte le altre squadre professionistiche, è già da tempo al lavoro per tentare di definire le prime operazioni.Tra le trattative imbastite c'è quella con l'Olympique Marsiglia per il. L'attaccante portoghese arrivato a Pegli a gennaio ha convinto Alberto Gilardino a puntare ancora su di lui. Lo scoglio da superare è però relativo proprio alla cifra necessaria per far diventare la punta lusitana un giocatore rossoblù a tutti gli effetti.

L'accordo stipulato in inverno tra liguri e provenzali prevede il versamento da parte del Grifone dinelle casse dei francesi. Una cifra alta, giustificata dai 33 milioni che soltanto un anno e mezzo prima il Marsiglia girò a sua volta al Braga per acquistare l'attaccante, che tuttaviaA tal proposito nei giorni scorsi gli emissari rossoblù hanno incontrato i colleghi marsigliesi proponendo un nuovo accordo: unIl Genoa, insomma, si impegnerebbe ad acquisire il cartellino del ragazzo a fronte però di un sostanzioso sconto sul prezzo pattuito.

Ne dà notizia questa mattina Il Secolo XIX.